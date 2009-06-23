ЗАТ “Індар” звинувачує харківське УСБУ в потуранні рейдерству

“За потурання керівництва управління СБУ у Харківській області” офшорна компанія провела у Харкові “незаконні збори незаконних акціонерів” Інсулінового заводу “Індар”, на яких було змінено менеджмент компанії з метою знищення підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у ході прес-конференції заявив заступник голови правління ЗАТ “Індар” Віктор РОМАНЮК.

За його словами, останні півтора роки іноземна офшорна компанія неодноразово робила спроби змінити менеджмент українського Інсулінового заводу “Індар”. Так, у березні 2008 року завод зазнав 5 рейдерських атак, а з початку 2009 року компанія вже кілька разів намагалася провести загальні збори акціонерів.

Він також відзначив, що 22 червня компанія в черговий раз скликала загальні збори акціонерів столичного ЗАТ “Індар” у Харкові, незважаючи на рішення Верховного Суду України від 19 травня 2009 р. про незаконність відчуження державного пакету акції заводу “Індар”.

“Беручи до уваги, що СБУ протягом півтора року забезпечувала механізм недопуску цих зборів на рівні центрального апарату – центрального слідчого управління СБУ, я думаю, що існувала домовленість на рівні регіонального управління СБУ у Харківській області. Заступник начальника управління СБУ у Харківській області увірвався у приміщення, де проводилися збори, у присутності 10 свідків вихопив постанову, яка оголошувала заборону проведення зборів, відмовився нам її повертати і відмовився пояснити свої дії”, - пояснив В.РОМАНЮК.

“Ми розцінюємо такі дії як типове самоуправство на рівні працівників служби безпеки у Харківській області. Є всі ознаки злочину перевищення повноважень працівниками СБУ у Харківській області”, - додав В.РОМАНЮК.

За його словами, ЗАТ “Індар” сьогодні офіційно звернулося до Генеральної прокуратури України із закликом відреагувати на цю ситуацію, а також готує аналогічне звернення до СБУ.

Голова правління ЗАТ “Індар” Олексій ЛАЗАРЄВ у свою чергу відзначив: “Ті люди, які намагаються державний пакет акцій забрати від держави під контроль приватних офшорних компаній, а обслуговують інтереси цих компаній наші співвітчизники, вони дійсно здійснюють державний злочин. І державні стратегічні інтереси сьогодні потураються”.

Голова правління ДАК “Укрмедпром” Валерій ІВАНЕНКО підкреслив, що незаконно привласнені акції заводу мають бути повернути під державне управління: “Позиція Міністерства охорони здоров’я дуже проста: акції мають повернутися під державне управління, оскільки такий стратегічний державний завод, як ЗАТ “Індар” – це надбання держави і використовуватися має на благо держави”.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров’я України, керівництво ДАК “Держмедпром” "з порушенням чинного законодавства, без погодження з МОЗ і без дозволу Фонду Держмайна України здійснило відчуження 70,7% ВАТ “Індар” на користь іноземної фірми".

У березні 2008 року Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Господарського суду м. Києва щодо правомірності відчуження 70,7% статутного фонду ЗАТ “Індар”. Після більш як півторарічної судової тяганини, Верховний Суд України 19 травня 2009 року виніс рішення щодо неправомірності відчуження державного пакету акцій ЗАТ “Індар”, що передбачає повернення державного контролю над підприємством.