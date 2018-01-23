Гройсман заявив, що у регіонах є проблеми з розподіленням коштів для програми "Доступні ліки"

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що у 9 регіонах України виникли проблеми з розподіленням коштів за програмою "Доступні ліки".

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Як повідомила прес-служба Кабінету міністрів, про це глава уряду сказав під час спеціальної наради, присвяченої ситуації, що склалася навколо реалізації урядової ініціативи.

«У нас сталася дивна ситуація. Ми розробили програму, виділили 1 млрд грн коштів, передбачили механізми, а люди не мають доступу до ліків», - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що кошти на реалізацію програмних заходів надійшли на місця ще 4 січня – відповідно до закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік».

При цьому, за інформацією Держказначейства, гроші розподілені лише в 14 областях, а в 9 регіонах є проблеми.

Тож глава уряду підкреслив, що вимагає ретельно розслідувати кожен випадок неналежного виконання урядової програми, і закликав керівництво Міністерства охорони здоров’я та Державної казначейської служби долучитися до цієї роботи.

Прем’єр-міністр звернув увагу, що наступним кроком в реалізації програми стане її поглиблення – як по лінії розширення номенклатури ліків, так і розширення географії аптек – учасниць програми.

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Також глава уряду запропонував вести постійний щомісячний моніторинг виконання програми з постійним інформуванням керівництва уряду, а також провести опитування людей – учасників програми з метою загального покращання ініціативи.

Як відомо, програма «Доступні ліки» стартувала за ініціативи Кабінету міністрів у квітні 2017 року. Першими трьома програмними нозологіями стали захворювання серцево-судинної системи, діабет та астма. В 2017 році уряд виділив на реалізацію програми загалом більш як 700 млн грн. За інформацією МОЗ, минулого року за програмою відпускалися 198 препаратів, кількість виробників – учасників програми перевищила 50, а кількість аптек – учасниць програми перевищила 6,7 тис. Майже 14 млн пацієнтів отримали ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.