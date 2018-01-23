В Україні очікується спалах дифтерії: більше половини дітей не мають щеплень

Після спалаху кору українців може спіткати нова хвиля бактеріальної інфекції. На цей раз медики прогнозують спалах дифтерії.

Причиною може стати те, що що люди відмовляються вакцинуватися і це при тому, що вакцини в Україні вистачає, повідомляє ТСН.

"Якщо ускладнення від кору небезпечні в 0,01-0,1% (випадків - УНІАН), то від дифтерії, від її ускладнень, страждає кожна 10 дитина, яка захворіє", - розповіла заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Дарницького району м.Києва Наталія Шаповал.

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Зазначається, що наразі щеплення мають трохи більше 45% дітей. Ситуація з дорослими ще складніша - лише 38% вакцинованих. Згідно з календарем щеплень дорослій людині потрібно вакцинуватися проти дифтерії кожні 10 років, проте дорослі часто про це забувають.

"Охоплення (вакциною - УНІАН) серед дорослих ніколи не були високими. Останній спалах, коли була проведена додаткова кампанія вакцинації проти дифтерії була в 90-і роки. Тобто після 90-х років ніякого масового покриття вакцинами дорослих не було. Тому ризики дуже великі", - зазначила медичний експерт дитячого фонду ООН Катерина Булавінова.

При спалаху у 90-х роках від дифтерії померло 700 людей. Загалом смертність від хвороби становить майже 50%. Для того, щоб хвороба не поширювалася, щепленими мають бути 95% населення.

Нагадаємо, кількість хворих на кір в Україні зростає щотижня, вже захворіли понад 2 тисячі людей.