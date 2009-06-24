Львів‘янин отруївся енергетичним напоєм «Red Bull»
07:44, 24 червня 2009Країна
0
Передозування кофеїну
До реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні з діагнозом «отруєння невідомою речовиною» було госпіталізовано 27-річного львів’янина.
Як повідомила кореспонденту УНІАН в.о. головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні Галина МІСЮРА, судячи з усього, він отруївся енергетичним напоєм «Red Bull».
«Чоловік поступив у дуже важкому стані, у нього було передозування кофеїну. З його власних слів, він випив 3 літри напою «Red Bull», - розповіла Г.МІСЮРА.
Як зазначила Г.МІСЮРА, після надання медичної допомоги стан пацієнта стабілізувався, його життя поза загрозою і він уже переведений з реанімаційного у гастроентерологічне відділення лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter