Чим небезпечне метро

Надмірний шум - проблема для населення великих міст. Фахівці Університету Вашингтона і Колумбійського університету /США/ встановили, що гуркіт від руху потягів в метро не тільки неприємний для слуху, але і потенційно небезпечний для нього. Дослідження показало, що високі рівні шуму в міській підземці збільшують ризик ушкодження і втрати слуху. Незворотня втрата слуху зачіпає здоров`я понад 30 млн. чоловік у всьому світі, і щоденні поїздки в метро винні у цьому, вважають медики.

За допомогою чутливих до ознак шуму дозиметрів експерти провели сотні вимірювань рівнів шуму на платформах і станціях громадського транспорту Нью-Йорка, включаючи автобуси, приміські залізниці, метро, трамваї. Було зафіксовано, що метро має найвищі показники шуму – 80,4 децибела. На другому місці по негативній дії на слух опинилися приміські потяги, а потім трамваї. Найгірше доводиться нашим вухам на платформах метро і на автобусних зупинках – в таких місцях рівні шуму досягають 102 децибел, тоді як щоденна дія шумів на слух не повинна перевищувати 70 дБ за 24 години.

Як правило більшість людей не звертають уваги на надмірний шум при відвідинах концертів, мотора мотоцикла або звичайного прослуховування МР3-плеера, але лікарі попереджають, що при регулярній дії гучні рівні звуку сприяють не тільки ураженню слухових функцій, але і гіпертонії, серцевим порушенням, збоям в режимі сну, дисбалансу гормонів стресу і негативно позначаються на навиках навчання серед дітей.

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