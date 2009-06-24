Відпустка - біологічна потреба для жінки

Хоча літо - це час відпочинку, сонця і тепла, більшість жінок зазвичай не дозволяють собі відірватися від повсякденних справ і влаштувати перерву в щоденних турботах. Натомість направити енергію, що звільнилася від зимової рутини (школа, дитячий сад і т. д.), на свої інтереси і бажання, жінки починають депресувати. Саме у цей період психологи радять перенаправити енергію з турботи про оточуючих на турботу про себе. Такий прийом допомагає запобігти внутрішній емоційній боротьбі, яка виникає у жінки з часом, що раптом звільнився.

Жаклін Дейвз (Jacqueline Dawes), засновник і власник організації Brookhaven Retreat, діяльність якої направлена на всесторонню підтримку жінок, говорить, що жінки повинні планувати розпорядок дня так, щоб більше зосередитися на своїх власних потребах і обов`язково знаходити вільний час для себе коханих.

«Якщо жінка створює навколо себе атмосферу, в якій вона відчуває себе здоровою, спокійною і розслабленою, то це ефективніше і вона із задоволенням може піклуватися і про себе, і про сім`ю, - говорить Дейвз. - У жінки повинна бути можливість відвернутися від своїх щоденних обов`язків. Їй необхідний свій власний вільний час для запобігання передумовам нервового зриву».

Виходячи з розуміння складності ситуації психологи розробили декілька рекомендацій. Всім жінкам в уникненні стресу влітку рекомендується: рятуйте себе виїздами на вихідні за межі рідних стін; прагніть обідати зовні дому; обов`язково балуйте себе манікюром, педикюром або масажем - влітку необхідно виглядати красиво; залучайте членів сім`ї і друзів до різних повсякденних справ. Наприклад, сходіть разом в магазин за продуктами; посадіть на дачі все, що вам подобається; підіть поплавати, погуляти або побігати; приготуйте спеціально для себе лимонад із свіжовичавлених соків і не поспішаючи потягуйте його. Часто виходить так, що період розквіту для жінки проходить непомітно, під оберемком обов`язків. І тільки потім, озираючись назад, ми усвідомлюємо, що все могло бути і по-іншому.

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