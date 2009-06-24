У курятині надлишок антибіотиків, в насінні - кадмій

Безпека російських продуктів харчування - міф, створений керівництвом країни, щоб підтримати інвестиції в сільське господарство. До такого висновку прийшли експерти в рамках круглого столу в Балтійському інформаційному агентстві.

«У наших аграріїв немає грошей на добрива, тому ми одержуємо екологічно чисту продукцію», - заявив голова ради Санкт-Петербурзької Асоціації малого бізнесу у сфері споживчого ринку Олексій Третьяков.

Він повідомив, що на генно-модифіковану продукцію (ГМП) у виробників грошей теж немає. У більшість продуктів, що імпортуються до Росії, такі інгредієнти входять, тоді як, наприклад, Австрія заборонила ввезення в країну ГМП.

Проте не все так просто. Відсутність грошей у аграріїв часто виходить боком споживачам. Голова правління Міжнародної конфедерації споживачів Дмитро Янін навів приклад вітчизняних птахівників.

«Електрика і опалювання коштують дорого, тому кури колють антибіотиками», - розповів експерт. За його словами, курча живе 45 днів, перш ніж його заб`ють на м`ясо. Антибіотики дозволяють птиці протягнути ці півтора місяці в холодному приміщенні. Крім того, в хід ідуть найдешевші корми, що також не кращим чином позначається на якості і безпеці м`яса.

Його слова підтверджує і головний редактор журналу «Попит» Ірина Віноградова. Вона навела результати незалежної експертизи п`яти зразків філе окуня з московського магазина. Тільки один - імпортний - зразок пройшов перший етап експертизи, інші чотири - вітчизняні - опинилися взагалі не окунем, а різними видами дешевшої риби.

При цьому висновки незалежних експертів часто розходяться з даними Росстандарта. Так, по словах Віноградової, у відомства не немає ніяких претензій до російського насіння. В той же час експерти в 16 з 16 зразків «народних ласощів» виявили перевищення гранично допустимої концентрації кадмію.

Варто відзначити, що тривалий надлишок кадмію в організмі порушує роботу нирок, приводить до ураження печінки, остеопорозу, гіпертонії і ряду інших хвороб. Російські санітарні правила і норми відносять кадмій до другого класу небезпеки - «високонебезпечні речовини».

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