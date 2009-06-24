Створено новий перспективний метод боротьби з ВІЛ

Група дослідників з Канади і США з`ясувала, чому лікування антиретровірусними препаратами (високоактивна антиретровірусна терапія) може лише уповільнити прогресію ВІЛ-інфекції, але не зупинити її, повідомляє видання Nature Medicine.

"Існуючі методики лікування дозволяють фахівцям контролювати і обмежувати розповсюдження вірусу, - відзначає провідний автор дослідження Рафік-П’єр Секалі з Монреальського університету. - На жаль, остаточно перемогти хворобу не вдається. Вона, як вода на дні склянки, зберігається в організмі пацієнта".

"На нашу думку, назавжди позбавитися ВІЛ пацієнт зможе в тому випадку, якщо лікарі призначать йому відразу два курси лікування, - говорить Секалі. - Перший, традиційний, стримуватиме реплікацію вірусу, а другий необхідний для того, щоб запобігати поділу заражених Т-клітин пам`яті. Якщо лікування продовжувати достатньо довго, слідів вірусу в організмі, ймовірно, не залишиться". Незабаром автори планують приступити до практичного тестування розробленого методу на тваринах.

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