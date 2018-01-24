Взимку шкіра обличчя старішає значно швидше - косметологи

Американські косметологи підкреслюють, що взимку шкіра обличчя старішає значно швидше, ніж у теплу пору року, пише ТСН.

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Найбільше від цього страждають люди, які живуть у районах із різкими перепадами температури. Мороз робить шкіру обличчя більш чутливою та грубою, а також позбавляє здатності швидкої регенерації. Як наслідок – лущення, сухість та почервоніння.

До того ж зниження температури повітря впливає на роботу кровоносних судин шкіри. На морозі вони різко розширюються, намагаючись зігріти організм. Натомість, такі часті перепади погіршують кровообіг та обмін речовин, й іноді призводять до утворення на шкірі судинних зірочок, що можуть залишитися на все життя.

Щоб уникнути таких негативних наслідків, зволожуйте шкіру протягом дня, але не менші ніж за годину до виходу на вулицю. Обирайте креми для обличчя більш густої та жирної текстури із поживними та захисними функціями. Умивайтеся прохолодною водою та утримайтеся від гарячих ванн та саун. Такі різкі зміни температур ще більше сушать та подразнюють шкіру.