Відсутність фізичної активності доводить до діабету

Більшість здорових 20-річних людей не замислюються про те, що в середньому віці вони ризикують одержати діабет. Щоб в майбутньому не зіткнутися з хронічним захворюванням, багатьом молодим людям потрібно вже зараз звернути увагу на свій спосіб життя.

Медики Northwestern University /США/ виявили, що у дорослих від 18 до 30 років з низьким рівнем фізичної активності в 2-3 рази частіше розвивається ранній діабет. Таким чином, пасивний спосіб життя в молодості створює умови для серйозного діагнозу, а індекс маси тіла у віці 20-25 років визначає ймовірність швидкого розвитку діабету, стверджують фізіотерапевти. Лікарі підкреслюють важливість не тільки регулярної фізичної діяльності змолоду, але і підтримки здорової ваги за рахунок збалансованого раціону харчування.

Медики вперше провели довгострокове 20-річне дослідження, почате в 1984 році, яке включало понад 6 тис. осіб, щоб визначити точний зв`язок між заняттями фізичними вправами, вагою і ймовірністю цукрового діабету. Діабет розвивається протягом тривалого періоду часу, тому клініцисти змогли виявити ясну асоціацію між чинниками способу життя і ризиком хвороби. Рівні цукру в крові учасників контролювалися щорічно. Згідно з одержаними результатами, низькі показники фізичної активності в юності сприяють стрімкому розвитку діабету в середньому віці, так само як і неправильне харчування.

ami-tass.ru