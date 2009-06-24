У Білорусі заморозять ціни на ліки

Меморандум щодо заборони цін на ліки підписали Міністерство охорони здоров`я Білорусі і фармвиробники. До меморандуму приєдналися близько 60 суб`єктів господарювання - виробники медпрепаратів і їх офіційні дистриб`ютори в Білорусі.

"Ми домовилися, що на один рік заморожуємо ціни на ліки. Ціна буде фіксована, і ситуація зміниться лише в тому випадку, якщо зміниться курс долара або євро", - повідомив міністр охорони здоров`я Білорусі Василь Жарко.

Крім цього досягнута угода між МОЗ та утримувачами ліцензій на фармацевтичну діяльність в Білорусі, що здійснюють роздрібну і оптову торгівлю, про зниження оптової і роздрібної надбавки на лікарські засоби.

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