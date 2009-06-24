Як наші емоції пов'язані з фізичним болем?

Більшість експертів по роботі з тілом, безумовно, згодні з тим, що напруга і біль, в основному, пов`язані з рухами (або навпаки з недоліком рухової активності). Але стає все більше практикуючих фахівців, що виділяють емоційний стрес як ще один чинник. Ось що області напруги в нашому тілі можуть нам про це розповісти.

Шия

Шия працює на два фронти: з одного боку, забезпечує прийом необхідних для життя продуктів, води і повітря, а з іншої — відповідає за закінчення емоцій, відчуттів і думок за допомогою голосу. Напруга в цій ділянці може означати неприйняття і опір чужим образам думки.

Плечі

На плечах ми несемо вантаж відповідальності, будь то робота, сім`я або платежі по кредитах. Звідси виходить творча енергія, перетікаючи в руки і проявляючи себе в продуктах вашої діяльності. Напружені плечі можуть сигналізувати про опір відповідальності або тиску, що чиниться на вас іззовні.

Верх спини

У цій ділянці, розташованій із зворотного боку від серця, відкладаються пригнічені емоції гніву, образи, провини і сорому.

Середина спини

Цей відділ дозволяє тілу згинатися і рухатися, відображаючи здатність особи до психологічної і емоційної гнучкості. Затисненість у середньому відділі спини може означати внутрішню закритість, звичку триматися за страх або неможливість віддатися життєвому потоку.

Низ спини

Ця частина тіла підтримує масу важливих органів, тому її пов`язують з ідеями виживання, безпеки і незалежності. Якщо ви відчуваєте невпевненість в своїх силах або неможливість відповідати очікуванням інших людей, то цей тиск може проявити себе в нижній частині спини.

Сідниці

Не дивлячись на видиму м`якість, сідниці — часто найзатиснетіші м`язи тіла. Ця частина організму відповідає за полегшення і видалення непотрібного, так що всі проблеми, пов`язані з управлінням, контролем і владою сконцентровані тут.

Підколінні сухожилля

Напруга в цій ділянці пов`язана з невирішеними конфліктами з минулого (наприклад, з дитячими травмами) і з проблемами в сексуальній сфері.

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