Стрес та імовірність розвитку хвороби. Тест
Вчені класифікували події
Негативний вплив стресу на організм людини такий, що, понервувавши, може захворіти. Причому захворіти не тільки психічно, але і фізично. Стресом для нас є не тільки негативні події і важкі життєві випробування, але і щасливі періоди нашого життя.
У ХХ столітті американські учені створили класифікацію життєвих подій залежно від сили їхнього негативного впливу на організм людини. Сила згубного впливу тої або тої події обчислюється в балах.
Смерть чоловіка або дуже близького родича – 100
Смерть родича (не найближчого) – 63
Смерть друга - 37
Розлучення (офіційне) – 73
Розлучення (неофіційне) – 65
Постійні сварки з чоловіком - 35
Примирення після потужної сварки – 45
Постійні сварки з родичами чоловіка - 29
Тюремний вирок – 63
Дрібне правопорушення, виплата штрафу - 11
Хвороба або травма – 53
Сексуальні проблеми – 39
Вагітність – 40
Весілля – 50
Поява нового члена сім`ї – 39
Доросла дитина починає жити окремо - 29
Звільнення з роботи – 47
Реорганізація на роботі – 39
Зміна професії – 36
Перехід на іншу посаду - 29
Вихід на пенсію – 45
Початок або закінчення навчання у виші - 26
Конфліктна ситуація на роботі - 23
Зміна стану здоров`я будь-кого з членів сім`ї – 44
Влащтування (після тривалої перерви) чоловіка на роботу – 26
Зміни умов життю – 25
Відмова від звичок – 24
Зміна графіка роботи – 20
Переїзд на іншу квартиру - 20
Зміна фінансового положення – 38
Взяття позики – 31
Закінчення виплати позики – 30
Зміна умов проведення відпустки – 19
Відпустка – 13
Святкування Нового року - 12
Перехід в іншу віру – 19
Зміна режиму сну – 16
Для того, щоб зрозуміти, яка вірогідність того, що в найближчий час ви можете захворіти якимось психічним або соматичним захворюванням, пригадайте, які події з перерахованих вище відбувалися у вашому житті за останній рік.
Якщо ви набрали 150 балів, то вірогідність хвороби становить 50%, якщо у вас 300 балів – 90%.
Звичайно, навіть набір 300 балів не означатиме, що ви обов`язково захворієте, проте вам терміново потрібно звернутися до психотерапевта і навчитися знімати стрес.