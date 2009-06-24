Стрес та імовірність розвитку хвороби. Тест

Негативний вплив стресу на організм людини такий, що, понервувавши, може захворіти. Причому захворіти не тільки психічно, але і фізично. Стресом для нас є не тільки негативні події і важкі життєві випробування, але і щасливі періоди нашого життя.

У ХХ столітті американські учені створили класифікацію життєвих подій залежно від сили їхнього негативного впливу на організм людини. Сила згубного впливу тої або тої події обчислюється в балах.

Смерть чоловіка або дуже близького родича – 100

Смерть родича (не найближчого) – 63

Смерть друга - 37

Розлучення (офіційне) – 73

Розлучення (неофіційне) – 65

Постійні сварки з чоловіком - 35

Примирення після потужної сварки – 45

Постійні сварки з родичами чоловіка - 29

Тюремний вирок – 63

Дрібне правопорушення, виплата штрафу - 11

Хвороба або травма – 53

Сексуальні проблеми – 39

Вагітність – 40

Весілля – 50

Поява нового члена сім`ї – 39

Доросла дитина починає жити окремо - 29

Звільнення з роботи – 47

Реорганізація на роботі – 39

Зміна професії – 36

Перехід на іншу посаду - 29

Вихід на пенсію – 45

Початок або закінчення навчання у виші - 26

Конфліктна ситуація на роботі - 23

Зміна стану здоров`я будь-кого з членів сім`ї – 44

Влащтування (після тривалої перерви) чоловіка на роботу – 26

Зміни умов життю – 25

Відмова від звичок – 24

Зміна графіка роботи – 20

Переїзд на іншу квартиру - 20

Зміна фінансового положення – 38

Взяття позики – 31

Закінчення виплати позики – 30

Зміна умов проведення відпустки – 19

Відпустка – 13

Святкування Нового року - 12

Перехід в іншу віру – 19

Зміна режиму сну – 16

Для того, щоб зрозуміти, яка вірогідність того, що в найближчий час ви можете захворіти якимось психічним або соматичним захворюванням, пригадайте, які події з перерахованих вище відбувалися у вашому житті за останній рік.

Якщо ви набрали 150 балів, то вірогідність хвороби становить 50%, якщо у вас 300 балів – 90%.

Звичайно, навіть набір 300 балів не означатиме, що ви обов`язково захворієте, проте вам терміново потрібно звернутися до психотерапевта і навчитися знімати стрес.

psyhotests.ru