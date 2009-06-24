Апендицит визначатимуть за аналізом сечі

Американські учені розробили потенційний спосіб виявлення апендициту за аналізом сечі, який може стати найбільш простим і точним засобом експрес-діагностики цього поширеного захворювання.

Не розпізнане вчасно запалення червоподібного відростка сліпої кишки представляє загрозу для життя, в той же час існуючі методи діагностики далекі від досконалості. Недавно одержані дані свідчать про те, що приблизно у 3-30 відсотків дітей з підозрою на це захворювання видаляють здоровий апендикс, а до 45 відсотків підлягають операції вже після розвитку ускладнень.

Для подолання цієї ситуації дослідницька група з Дитячої лікарні Бостона в штаті Массачусетс зайнялася пошуком біохімічних маркерів апендициту в сечі пацієнтів. Дослідивши зразки сечі шести хворих і шести здорових дітей методом мас-спектрометрії, учені виявили 57 сполук, що характеризують імунну реакцію на гостре запалення.

Учені визнають, що дорога мас-спектрометрія не може широко застосовуватися у всіх лікарнях, проте не бачать перешкод до розробки біохімічних тест-систем для визначення рівня LRG в сечі.

medportal.ru