Дефіцит цинку - причина чоловічого безпліддя

Дефіцит цинку в організмі чоловіка ослабляє антиоксидантний захист і є серйозним чинником ризику у виділенні вільних радикалів, ставлячи під загрозу механізм збірки ДНК і роблячи сперматозоїди дуже сприйнятливими до пошкодження в результаті окислювальних процесів, стверджують біологи факультету природничих наук університету в Мазандарані (University of Mazandaran), Іран, на чолі з автором дослідження Абасалт Хусейн-заді Колагар (Abasalt Hosseinzadeh Colagar). Першими під удар потрапляють чоловіки з порушеною насінною функцією і курці.

В рамках експерименту були узяті зразки сперми у чоловіків з нормальною здібністю до запліднення (у групі було 17 курців і 19 некурців) і у добровольців з порушеною фертильністю (тут налічувалося 15 курців і 21 некурців). Далі біологи витримали зразки сперми при кімнатній температурі протягом 30 хвилин, а потім аналізували її склад.

У результаті аналізу було встановлено, що чоловіки з нормальною здатністю до запліднення, як курці, так і некурці, демонстрували значно вищий рівень цинку в плазмі в порівнянні з низькопродуктивними учасниками експерименту. А ось у чоловіків із зниженою здатністю до запліднення мала місце істотна відмінність в умісті цинку між тими, що палять і некурцями. Більш того, в даному випадку фізіологи відзначили, що чим вище був вміст цинку в спермі, тим більше в ній було рухомих і правильно сформованих сперматозоїдів.

newsland.ru