На медичне забезпечення у школах чекають реформи

Кабінет міністрів України до 1 вересня 2009 року має вжити необхідних заходів щодо реформування медичного забезпечення у загальноосвітніх навчальних закладах.

Про це йдеться в указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Президент також зобов’язав уряд передбачати у проектах державного бюджету України на 2010 та наступні роки субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на придбання спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Кабмін також має опрацювати до 1 вересня 2009 року за участю Академії педагогічних наук України, Академії медичних наук України, вчених питання здійснення науково-дослідних розробок із фізичного виховання і вікової фізіології, медичних проблем фізичної культури і спорту тощо; вивчити питання щодо створення Інституту фізичного виховання та вікової фізіології.

Уряд має вивчити до 1 липня 2009 року питання щодо розроблення програми про шкільний спортивний зал на 2011-2015 роки.

Президент також доручив Міністерству освіти і науки України до 1 вересня 2009 року опрацювати разом із Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту, за участю фізкультурно-спортивних товариств, національних спортивних федерацій з відповідних видів спорту питання поетапного запровадження у навчальних закладах занять із фізичного виховання по відповідних секціях.

Крім того, Міносвіти має вивчити питання щодо можливості заснування у вищих навчальних закладах іменних стипендій для студентів, які є талановитими спортсменами і досягли значних успіхів на міжнародних студентських змаганнях, та за результатами вивчення внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

Міністерству охорони здоров`я України доручено опрацювати до 1 вересня 2009 року питання удосконалення існуючої системи медичного контролю і проведення обов`язкових профілактичних медичних оглядів (диспансеризації) учнів і студентів.

Указом також передбачено, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають розробити та затвердити до 1 вересня 2009 року в установленому порядку регіональні програми «Спортивний майданчик» на 2010-2014 роки; опрацювати до 15 серпня 2009 року разом з органами місцевого самоврядування питання щодо встановлення тарифів на комунальні послуги для дитячо-юнацьких спортивних шкіл на рівні тарифів для населення; передбачати у проектах місцевих бюджетів на 2010 та наступні роки асигнування для фінансування будівництва та ремонту спортивних споруд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, укомплектування їх сучасним спортивним обладнанням та інвентарем, забезпечення належного функціонування і проведення навчально-спортивної роботи.