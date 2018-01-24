Чому у холодну погоду не можна пити алкогольних напоїв: коментарі лікарів

Лікарі пояснюють, що холод діє згубно, насамперед, на дрібні кровоносні судини людини. Відтак судини в кінцівках інстинктивно звужуються, щоб зберегти тепло, циркулювання крові в кінцівках уповільнюється.

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Спочатку замерзає шкіра, а вже потім підшкірний шар, судини, м`язи, нерви та навіть кістки. Найменш захищені та найчутливіші до холоду - пальці рук та ніг, вуха та ніс.

При переохолодженні температура тіла людини знижується до 35 і нижче, наголошують медики. Щоб запобігти переохолодженню та відмороженням, фахівці радять одягатися багатошарово – краще вдягти на себе кілька легких светрів замість одного надто теплого, одяг має бути легким.

Захищайте відкриті ділянки шкіри – обов’язково вдягайте рукавички, ніс та вуха захищайте шапкою, шарфом, коміром.

Медики не радять виходити на мороз голодним, адже в холод треба добре їсти, краще щось висококалорійне.

Якщо замерзли кінцівки – почніть рухатися, аби посилити кровообіг у судинах. Можна пострибати з ноги на ногу — тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам.

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Крім того, фахівці закликають громадян не перевтомлюватися, бо втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Зазвичай, відчувши, що замерзає, людина починає рухатися дуже активно. Цього робити лікарі не радять - енергія використовується дуже швидко.

Лікарі підкреслюють, у холодну погоду не можна вживати спиртне, оскільки алкоголь розширює судини на поверхні тіла, що призводить до швидших втрат тепла. Також на морозі краще не курити, це особливо згубно діє на стінки судин.