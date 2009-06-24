90% фаст-фудів у Києві продають неякісні харчі

На території столиці в період з 15 по 18 червня співробітники відділу ветеринарної міліції перевірили 52 торгові точки з виготовлення та реалізації шаурми і курей – гриль. Про це УНІАН повідомили у ГУ МВС України у Києві.

Було виявлено, що у 90% перевірених точок продукція виготовляється з порушеннями. Відносно порушників було складено 85 адміністративних протоколів за статтею 107-ю Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вилучено з обігу та утилізовано понад 1 тону недоброякісної продукції, затримано та доставлено до райуправлінь 23 особи, що торгували продуктами у невстановлених місцях, вилучено 12 устаткувань для приготування шаурми, призупинено діяльність 26 торгових об’єктів, винесено 36 приписів про усунення виявлених порушень. "Проте, скількох недобросовісних торгівців не затримали б правоохоронці, кожен із нас і сам повинен турбуватися про своє здоров’я й, принаймні, не купувати ту харчову продукцію, якість якої викликає хоча б найменшу підозру", - зазначають у відомстві.