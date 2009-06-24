Обійми позбавлять від стресу і депресії

Обійми здатні утішити і полегшити біль. Стрес, депресія, хронічні болі - від цих недуг можна позбавитися не тільки за допомогою ліків, але і іншими способами. Учені довели, що оздоровлюючу дію має медитація, але недавно був знайдений ще ефективніший спосіб.

Фахівці з Швеції провели дослідження і встановили, що прекрасну лікувальну дію мають ніжні обійми.

Під час обіймів активізується центр задоволення мозку, при цьому робота інших систем, що відповідають за передачу в мозок інформації про біль або стрес, сповільнюється. Тим самим людина швидше заспокоюється, і больові спазми минають.

Ця теорія дозволяє пояснити, чому людину, що зазвичай плаче або засмучена, жаліють, обіймаючи за плечі і притискаючи до себе.

news.km.ru