Собаки уміють "винюхувати" ускладнення діабету

Британський дослідницький центр почав навчати службових собак розпізнавати за запахом небезпечне зниження рівня глюкози в крові пацієнтів з діабетом.

Дослідницький центр виявлення раку і біологічних небезпек за допомогою собак (Cancer and Bio-Detection Dogs research center) в Ейлсбері був заснований п`ять років тому ортопедом Джоном Хантом (John Hunt), який вирішив перевірити розрізнені дані про здатність собак розпізнавати різні захворювання. Першим підтвердженим випадком такої здатності стала "собача" діагностика раку сечового міхура за запахом сечі.

Потім співробітники дослідницького центру приступили до цілеспрямованого навчання собак розпізнавати небезпечне зниження рівня глюкози у діабетиків. В даний час центр має 17 тварин на різних стадіях підготовки. Після закінчення навчання їх планують передати хворим з інсулінозалежним діабетом.

novosti-n.mk.ua