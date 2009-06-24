Ліквідувано канал постачання кокаїну в Україну

Співробітники СБУ спільно з Держприкордонслужбою та митниками перекрили стійкий канал постачання в України кокаїну та інших наркотичних засобів з Польщі, Німеччини та Нідерландів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник управління по боротьбі з міжнародним наркобізнесом управління «К» Анатолій ЗЕМЦОВ.

Він розповів, що 16 червня у пункті пропуску «Тиса» Чопської митниці в автобусі міжнародного сполучення було вилучено партію кокаїну. Зокрема пакунок з наркотиком був схований серед товарів господарського призначення, який водій мав передати особі, яка зустрічала багаж на території України, за що йому передбачалася винагорода в сумі 60 євро. Пакунок з 250 грамами кокаїну був схований всередині електром’ясорубки. Наступного дня у Львові була вилучена ще одна посилка з аналогічним вмістом. В цьому випадку кокаїн було сховано усередині мікрохвильової печі. Таким чином загалом у ході операції було вилучено понад 500 грамів кокаїну, вартість якого за цінами чорного ринку становить понад 100 тис. доларів. Наркотик призначався для розповсюдження в західних регіонах України. Також встановлено, що затриманий протягом останніх років особисто одержував посилки з Європи з прихованими у них наркотичними засобами. Порушено кримінальну справу, слідство триває.