ВООЗ зізналася у неефективному витрачанні $ 200 млрд

За останні 20 років на підтримку охорони здоров`я в країнах, що розвиваються, ООН витратила 196 мільярдів доларів, повідомляє АР. Дослідження ефективності витрачання цих засобів були проведені фахівцями ВООЗ. Результати їх роботи опубліковані в The Lancet.

Фонд Білл і Мелінди Гейтс (Bill and Melinda Gates Foundation), який перерахував немало коштів на реалізацію програм ВООЗ, оплатив дослідження ефективності фінансування охорони здоров`я країн, що розвиваються. Група учених з Університету Вашингтона (University of Washington) в Сієтлі, штат Вашингтон, під керівництвом Кріса Мюррея (Chris Murray) з`ясувала, що об`єми цього фінансування зросли з 5,6 мільярдів доларів в 1990 році до 21,8 мільярдів в 2007.

Дослідники також оцінили розподіл 14,5 мільярдів доларів, виділених в 2007 році на глобальні проекти світової охорони здоров`я. З них 5,1 мільярда було виділено на боротьбу з ВІЛ/СНІДом, 900 мільйонів – на розвиток охорони здоров`я бідних країн, а також 800 і 700 мільйонів – на боротьбу з малярією і туберкульозом відповідно.

Учені підрахували, що з кожного долара, виділеного на підтримку охорони здоров`я країн, що розвиваються, як мінімум 23 центи йде на фінансування боротьби зі СНІДом, тоді як це захворювання є причиною смерті лише у чотирьох відсотків померлих.

Інша група дослідників на чолі з Тімом Эвансом (Tim Evans) оцінила ефективність фінансування галузі за останні 20 років. Учені встановили, що за цей період в світі збільшилася кількість випадків туберкульозу, а також об`єми вакцинації населення. В той же час, після отримання допомоги ООН деякі африканські країни різко знижували власні витрати на охорону здоров`я, що в цілому негативно позначилося на системі надання медичної допомоги.

Керуючись результатами досліджень, фахівці ВООЗ дійшли висновку, що необхідно реформувати систему міжнародного фінансування. У свою чергу, за їх оцінками, на це буде потрібна значна кількість коштів, оскільки просте скорочення витрат може посилити тяжке становище охорони здоров`я країн, що розвиваються.

med2.ru