Активність вірусу грипу в Україні залишається низькою

На третьому тижні 2018 року активність вірусу грипу в регіонах України залишається низькою.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров’я, інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 410,6 на 100 тисяч населення, що на 20,5 % більше минулого тижня.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіли 159 260 осіб, із них 63,8 % діти віком до 17 років.

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Госпіталізовано 3,7 % осіб від загальної кількості захворілих.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 665,3, найнижчий у Тернопільській областях – 209,6 на 100 тис. населення. У всіх областях України спостерігалася низька інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ, по всій території країни захворюваність на грип та ГРВІ залишається нижче епідемічного порогу, лише в деяких областях спостерігаються випадки лабораторно підтвердженого грипу.

Летальних випадків від грипу з початку епідемічного сезону зареєстровано не було. Із недозорних джерел в переважній більшості визначено віруси грипу типу В.

В Україні з початку епідемічного сезону із 12,5 млн. осіб груп ризику вакциновано лише 1,3%.