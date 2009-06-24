Розповсюджували наркотичні препарати в аптечній мережі

Співробітники СБУ в Одеській області викрили організоване злочинне угруповання у складі лікаря однієї з клінічних лікарень Одеси та аптекарів, яке налагодило поставки до регіону і збут нарковмісних лікарських засобів через мережу аптечних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у вказаних осіб з незаконного обігу вилучено понад 22 кг наркотичних та отруйних лікарських засобів.

Крім того, під час обшуків у членів ОЗУ вилучено готівку, отриману під час протиправного збуту наркотиків – майже 100 тисяч гривень, понад 35 тисяч доларів та майже 2 тисячі євро.