Розповсюджували наркотичні препарати в аптечній мережі
17:06, 24 червня 2009Країна
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Викрито угруповання
Співробітники СБУ в Одеській області викрили організоване злочинне угруповання у складі лікаря однієї з клінічних лікарень Одеси та аптекарів, яке налагодило поставки до регіону і збут нарковмісних лікарських засобів через мережу аптечних закладів.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у вказаних осіб з незаконного обігу вилучено понад 22 кг наркотичних та отруйних лікарських засобів.
Крім того, під час обшуків у членів ОЗУ вилучено готівку, отриману під час протиправного збуту наркотиків – майже 100 тисяч гривень, понад 35 тисяч доларів та майже 2 тисячі євро.
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