На Кіровоградщині відкрили лікувально-діагностичний центр

У м. Світловодськ Кіровоградської області за кошти ізраїльського інвестора відкрили сучасний лікувально-діагностичний центр, вартість первинного обладнання в якому становить близько 6 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Кіровоградської облдержадміністрації.

Один із головних об’єктів центру – магнітно-резонансний томограф, який своєю потужністю не поступається апаратам провідних діагностичних центрів України. Також сучасною технікою обладнані стоматологічний, кардіологічний, гінекологічний, проктологічний, урологічний кабінети та кабінет ультразвукового дослідження.

Крім того, близько 0,5 млн. грн. найближчим часом буде спрямовано на придбання додаткового обладнання. Для забезпечення повноцінної роботи всі кабінети комп’ютеризовані та об’єднані в єдину мережу.

Облаштували новий медичний центр в колишньому приміщенні терапевтичного відділення Світловодської районної лікарні, яке не експлуатувалось протягом 8 років.

Під час відкриття губернатор Кіровоградщини Василь МОЦНИЙ подякував головному меценату з Ізраїлю Йосифу ШОМРОНІ, зокрема, за те, що фахівці центру вже обстежили дітей, сім’ї яких не мають можливості оплачувати вартісні діагностичні послуги.