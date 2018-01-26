Населення України може скоротитися на понад 6 млн осіб: ООН опублікувала прогнози демографів

Низька народжуваність в Україні призведе до скорочення чисельності населення на 15% вже до 2050 року.

Кількість населення України до 2050 року може знизитися на понад 6 млн людей - до 36,2 мільйонів людей.

Україна потрапила до ТОП-5 країн із найбільш стрімкими темпами скорочення населення, й, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року населення України може скоротитись на 18% до 36,4 млн осіб, а до 2100 року - на 57% до 28, 2 млн осіб.

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Про це повідомляється в звіті департаменту з економічних і соціальних питань секретаріату (DESA) Організації Об'єднаних Націй "Перспективи світового народонаселення" (2017 рік).

Згідно з результатами дослідження, в Східній Європі знаходяться всі країни з першої десятки списку держав, де населення скорочується найшвидше. Це, зокрема, Болгарія (-23%), Латвія (-22%), Молдова (-19%), Україна (-18%), Хорватія (-17%). Потім йдуть Литва, Румунія, Сербія, Польща та Угорщина. Було підраховано, що кількість населення в них скоротиться на 15% або навіть більше до 2050 року.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2016 року склала 42 млн 584,5 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 176 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2015 року.

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Навесні 2014 року після анексії Криму й формування зони антитерористичної операції на сході країни чисельність населення України була суттєво скоригована й зменшена до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити таку оцінку не рідше ніж один раз на десять років.