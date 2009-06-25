Бактерії уміють планувати свої дії

Мікроорганізми чекають на майбутні зміни середовища і готуються до них.

Такий факт встановили ізраїльські учені з інституту Вайцмана і університету Тель-Авіва в ході досліджень, повідомляє сайт Мембрана.

Учені проводили дані дослідження з бактеріями групи кишкової палички.

Бактерії Escherichia coli, наприклад, подорожуючи шлунково-кишковим трактом, проходять безліч відділів і стикаються з постійною зміною умов. Учені встановили, що бактерії знають, що після цукру лактози в середовищі, яке їх оточує, незабаром з`являється мальтоза.

Група професора Іцхака Пільпеля вивчила генетичні зміни, супутні процесу переходу. Виявилось, що при появі лактози включаються гени, пов`язані не тільки з лактозою, але і частина тих, що визначають відповідь на мальтозу.

Подібний процес має місце в існуванні винних дріжджів. Поступова ферментація приводить до зміни кількості цукру, підвищення рівня алкоголю, дріжджі починають готуватися до наступного ступеня.

Так, в ході еволюційних змін бактерії пристосувалися до певної послідовності подій.

"Всі ці механізми - пристосування до умов, що змінюються, середовища, яке підвищує шанси мікроорганізмів на виживання", коментує Пільпель.

"Це не просто підготовча реакція, яка запускається завжди, це спеціально вироблена реакція на очікувану подію", сказав член дослідницької групи Галь Романо.

Як повідомлялося раніше, ізраїльським ученим вдалося довести існування у бактерій примітивної форми соціальної свідомості. В майбутньому це відкриття може допомогти мікробіологам знайти ефективний спосіб боротьби з бактерійними інфекціями.

membrana.ru