Молоко на сніданок допомагає худнути

Дослідники з Університету Західної Австралії (University of Western Australia) встановили, що вживання знежиреного молока вранці підсилює відчуття ситості після сніданку і призводить до зниження споживання калорій під час наступного прийому їжі. Такого ефекту не спостерігається, якщо пити, наприклад, фруктовий сік. Ті, хто п`є молоко за сніданком, споживають менше на 50 кілокалорій, а це 9% від обіду.

34 повні, в цілому здорових чоловіків і жінок, розділили на дві групи. У першій добровольцям за сніданком дали по дві склянки знежиреного молока, а в другій - таку ж кількість фруктового напою (обидва напої за калорійністю були приблизно рівнозначними - по 250 кілокалорій кожен). Протягом чотирьох годин між сніданком і обідом чоловіки і жінки фіксували інтенсивність відчуття насичення, і їм було дозволено з`їсти за обідом стільки їжі, скільки вони хочуть. В результаті з`ясувалося, що коли люди пили молоко, вони відчували себе більш ситими і задоволеними після сніданку і тому за обідом з`їдали менше їжі, відповідно споживали менше калорій.

Учені вважають, що в даному випадку в забезпеченні відчуття насичення грають роль молочний білок, лактоза (натуральний молочний цукор) і засвоюваність самого молока. Це дозволяє зробити висновок про те, що вибір подібних продуктів допоможе поліпшити контроль над масою тіла.

infox.ru