Чим корисний молодий мед
Еліксир молодості
Молодий мед - це дуже цінний, складний і надзвичайно активний біологічно, природний харчовий продукт. Він складається в основному з глюкози і фруктози, цілий комплекс вітамінів - більше 400 компонентів. Точний склад меду залежить від місця збирання і видів рослин з яких він був зібраний.
Це чудове джерело енергії, адже в 100 гр. меду близько 315 ккал. Його вважають елексиром молодості, адже останніми дослідженнями було доведено, що регулярне вживання меду, подовжує життя людини.
У наукових дослідженнях виявляють нові корисні якості цього унікального продукту, і відкриваються все нові можливості при лікуванні різних недуг.
Його вживають:
При шлунково-кишкових захворюваннях - виразках, гастритах, коліті.
При захворюваннях печінки і нирок.
При порушеннях в серцево-судинної системи.
Допомагає при захворюваннях крові, анемії.
Лікує захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів.
При гінекологічних захворюваннях - ерозіях і запаленні.
Дуже ефективний при очних хворобах.
Нормалізує обмін речовин.
Зміцнює пам`ять і активізує роботу мозку.
При розладах нервової системи - нврастенії, безсонні, головних болях, депресії.
Також мед має сильні антибактеріальні властивості.
Було б дуже хорошою звичкою з`їдати щодня, з профілактичною метою, по 1- 2 столові ложки меду. І краще, при приготуванні різних страв, замість цукру використовувати мед, це буде не тільки смачно, але і корисно.