Чим корисний молодий мед

Молодий мед - це дуже цінний, складний і надзвичайно активний біологічно, природний харчовий продукт. Він складається в основному з глюкози і фруктози, цілий комплекс вітамінів - більше 400 компонентів. Точний склад меду залежить від місця збирання і видів рослин з яких він був зібраний.

Це чудове джерело енергії, адже в 100 гр. меду близько 315 ккал. Його вважають елексиром молодості, адже останніми дослідженнями було доведено, що регулярне вживання меду, подовжує життя людини.

У наукових дослідженнях виявляють нові корисні якості цього унікального продукту, і відкриваються все нові можливості при лікуванні різних недуг.

Його вживають:

При шлунково-кишкових захворюваннях - виразках, гастритах, коліті.

При захворюваннях печінки і нирок.

При порушеннях в серцево-судинної системи.

Допомагає при захворюваннях крові, анемії.

Лікує захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів.

При гінекологічних захворюваннях - ерозіях і запаленні.

Дуже ефективний при очних хворобах.

Нормалізує обмін речовин.

Зміцнює пам`ять і активізує роботу мозку.

При розладах нервової системи - нврастенії, безсонні, головних болях, депресії.

Також мед має сильні антибактеріальні властивості.

Було б дуже хорошою звичкою з`їдати щодня, з профілактичною метою, по 1- 2 столові ложки меду. І краще, при приготуванні різних страв, замість цукру використовувати мед, це буде не тільки смачно, але і корисно.

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