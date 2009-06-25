Кількість хворих на грип A/H1N1 у світі досягла майже 56 тисяч

Кількість людей, які заразилися вірусом нового грипу A/H1N1, досягла 55867 чоловік, 238 із них померли. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ), дані якої наводить ІТАР-ТАСС.

Лідером за кількістю хворих, як і раніше, залишаються США, де на сьогоднішній день лабораторно підтверджено 21449 випадків зараження, з яких 87 випадків закінчилися летальним результатом. У Мексиці на новий грип захворіли 7847 чоловік, 115 із них померли. За останні дві доби найбільше хворих зареєстровано в Канаді - 747 чоловік; загальна кількість хворих у країні досягла 6457 чоловік, 15 із них померли.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня ВООЗ вперше більш як за 40 років офіційно оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози розповсюдження нового вигляду грипу світом. Цей рівень вважається початком пандемії.