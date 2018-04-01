Як не захворіти у спеку

Літо вважають часом затишшя практично всіх хронічних захворювань. Але "спіткнутися" можна просто на рівному місці. І підірвати здоров`я, спровокувавши загострення хвороб, що "завмерли", можуть найбуденніші речі. Що небезпечно для серця?

Енергетичні напої з високими концентраціями кофеїну підвищують серцебиття, артеріальний тиск. Американські лікарі виявили: високі рівні кофеїну і таурину (основних складів подібних напоїв) негативно позначаються на серці і заважають дії ліків. А австралійські фахівці прийшли до думки: версії одного з найпопулярніших енергетиків, що не містять цукру, збільшують небезпеку тромбів, інфаркту і інсульту.

Що робити: угамовувати спрагу водою, морсами, компотами, зеленим чаєм.

Не відмовляйтеся від пігулок

У нежарку погоду при хорошому самопочутті буває, що хворі відмовляються від ліків або зменшують дози. Єдиний можливий варіант - не використовувати таблетовані вітамінні комплекси, оскільки літо - час овочів і фруктів. При хронічних захворюваннях, сезон - не привід зменшувати або збільшувати дози. Особливо це стосується гіпертоніків, яких у нас 40 млн. Міняти дози ліків для них - небезпечна помилка, адже окрім гарної або поганої погоди є ще маса чинників, здатних призвести до загострення захворювання, - від вологості повітря до магнітних бур і фаз Місяця.

Що робити: якщо лікар призначив лікування, треба точно йому слідувати, лікуватися не тільки для того, щоб зняти неприємні симптоми.

Обережно: злий кондиціонер!

Холодні напої, морозиво, а особливо - кондиціонери і протяги - основні винуватці літніх простуд, ангін і пневмоній. Гостра ревматоїдна лихоманка, яка розвивається після перенесеної ангіни, небезпечна тим, що приводить до інвалідності молодих і працездатних. Пневмонія ослабляє весь організм.

Що робити: не сидіти під кондиціонером. Пам`ятати, що прохолодна вода (10-13 градусів) угамовує спрагу не гірше, ніж крижана. Воду з холодильника пити дуже маленькими ковтками і не більше 0,5 склянки за раз.

Бережи шлунок...

...від великої кількості рідини. Через те, що влітку різко збільшується споживання рідини, розбавляється шлунковий сік, в ньому стає менше соляної кислоти, яка має протимікробну, знезаражувальну дію. В результаті збільшується вірогідність харчових отруєнь, а будь-яке отруєння може спровокувати загострення або викликати появу гастриту, панкреатиту, коліту.

Що робити: необхідний для підтримки нормального водного балансу мінімум складає 1,5 літра при середній температурі повітря + 21, 1,9 літра - при температурі + 26 градусів і З літри - при температурі + 32 градуси. Сюди входять вода, соки, супи, "прихована" рідина фруктів і овочів.

Не примушувати себе пити, оскільки зайва кількість води підвищує навантаження на нирки і серце. Особливо ретельно підходити до вибору продуктів, дивитися на термін придатності і умови зберігання, мити руки, овочі, фрукти, ягоди. Пам`ятати, що найшвидше псуються молочні продукти, м`ясо, ковбаса. Більшість мікроорганізмів, що викликають псування харчових продуктів, розвиваються при температурі + 18-20 градусів.

І підшлункову Обливання холодною водою або щоденний холодний душ у спеку викликає стрес в організмі, який приводить до викиду багатьох біологічно активних речовин, зокрема глюкокортикоїдів, які перешкоджають попаданню цукру з крові в клітини. У результаті рівень цукру в крові підвищується.

Що робити: освоювати будь-який вид загартування поступово.

Страждають нирки Купання в холодній воді, сидіння на холодній землі приводять до переохолодження, яке провокує ослаблення місцевого імунітету і проникнення інфекції в організм. В результаті загострюються простатит, пієлонефрит, з`являється цистит.

Що робити: уникати тривалого купання, міняти мокрий купальник, не сидіти на землі. Пам`ятайте: діти теж хворіють на цистит, тому дівчаткам не можна переохолоджуватися.

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