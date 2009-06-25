Арії з опер Верді зміцнюють серце

Прослуховування музики визначеного типу здатне уповільнити серцебиття і понизити кров`яний тиск. Надихаюча оперна музика (наприклад, Nessun dorma з опери "Турандот" Джакомо Пуччіні), наповнена крещендо і дімінуендо, діє найкраще і повинна застосовуватися при реабілітації після інсульту, повідомляє ВВС.

Доктор Лючано Бернарді і його колеги з Університету Павії (Італія) попросили 24 добровольців прослуховувати п`ять випадкових класичних творів, і постежили за реакцією їхніх організмів. Прозвучали уривки з Дев`ятої симфонії Бетховена, опери "Турандот" Пуччіні, кантати №169 Баха, арії Va, Pensiero з опери "Набукко" Верді і Libiamo ne` lieti calici з його ж"Травіати".

Кожне крещендо (поступове збільшення сили звучання) збуджувало організм і приводило до звуження кровоносних судин, підвищення тиску і почастішання дихання. Навпаки, дімінуендо (поступове ослаблення сили звучання) мало розслаблюючу дію: серцебиття сповільнювалося, тиск знижувався.

Дослідники перевірили різні комбінації музики і тиші і з`ясували, що найкраще на кровотік і серце діють мелодії, багаті акцентами і чергуючі швидкі і повільні такти. Арії Верді, яким передують 10-секундні музичні вступи, виявилися чудово синхронізованими з серцево-судинним ритмом.

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