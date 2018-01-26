В Україні щодня на ВІЛ-інфекцію заражається близько 48 осіб, а 8 людей зі СНІДом помирають – експерт

Україна є лідером серед країн Східної Європи за масштабами поширення ВІЛ-інфекції.

В Україні щодня на ВІЛ-інфекцію заражається близько 48 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції, присвяченій проблемам боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДа в Україні.

Учасники заходу наголошували, що Україна є лідером серед країн Східної Європи за масштабами поширення ВІЛ-інфекції.

На сьогодні офіційно зареєстровано понад 139 тис. ВІЛ-позитивних людей, хоча за розрахунковими даними це число може сягати 230 тис. осіб. Близько 90 тис. осіб отримують антиретровірусну терапію в мережі закладів охорони здоров’я.

Читайте такожЕпідемія ВІЛ/СНІДу: в Україні фіксується багато нових випадків серед успішних людей

За словами заступника директора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я МОЗ України Лариси Гетьман, з початку епідеміяї ВІЛ/СНІДу в Україні зареєстровано понад 313 тисяч ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

«У 2017 році в Україні щодня реєстрували в середньому 48 нових випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію, близько 8 людей зі СНІДом щодня помирали. Понад 83 тисячі ВІЛ-інфікованих перебувають під медичним наглядом. Близько половини ВІЛ-інфікованих українців не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Національна система охорони здоров’я змінюється, і ми також маємо змінювати підходи до боротьби з цією епідемією в бік всеохопної підтримки пацієнтів на етапі діагностики ВІЛ-інфекції та в процесі зв’язування їх з лікувальним закладом, а також безперебійного забезпечення на 100% всіх ВІЛ-інфікованих антиретровірусними препаратами», - сказала Гетьман.

Голова Представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine) Ярослава Лопатіна наголосила, що підходи до боротьби з ВІЛ/СНІД в Україні мають відповідати змінам у загальній системі охорони здоров’я:

«Уже три десятиліття AHF забезпечує профілактику та тестування на ВІЛ, догляд та лікування для ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Сьогодні під опікою AHF - понад 856 тис. пацієнтів у 39 країнах світу. В Україні понад 29 тисяч ВІЛ-інфікованих пацієнтів мають змогу отримати різні медичні послуги за підтримки AHF. Знизити рівень поширення ВІЛ-інфекції в Україні можливо лише шляхом взаємодії та реалізації спільних програм з Урядом України, іншими неурядовими організаціями та закладами охорони здоров’я», - зазначила Лопатіна.

Читайте такожУ 2016 році у світі на ВІЛ-інфекцію щогодини заражалися 18 дітей - ЮНІСЕФ

На заході було акцентовано, що AHF в Україні у 2017-ому профінансувала та надала в Україні послуги в сфері профілактики та лікування ВІЛ/СНІД на суму 45 млн грн. За рахунок цих коштів 117 тис. людей пройшли тестування на ВІЛ швидкими тестами, 1300 пацієнтів з ВІЛ були забезпечені високовартісною діагностикою, а понад 29 тис. ВІЛ-позитивних пацієнтів – іншими медичними послугами.