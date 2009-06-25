Люди краще сприймають і швидше погоджуються виконати прохання, які вони чують правим вухом, стверджують італійські учені.

Своє дослідження вони описують в журналі Naturwissenschaften.

Автори статті, Лука Томмаси і Даніеле Марцолі з італійського університету імені Габріеле д`Аннунцио, вивчали переваги правого і лівого боку у людей. Вони дійшли висновку, що ці переваги, пов`язані з функціональною асиметрією мозку, виявляються в повсякденному спілкуванні.

Раніше було відомо, що праве вухо "краще чує" усну мову. Це відображає той факт, що словесна і знакова інформація обробляється лівою півкулею мозку. Проте досі експерименти з перевірки цих переваг проводилися тільки в контрольованих лабораторних умовах.

Автори вважають, що отримані ними результати підтверджують важливість розрізнення правого і лівого у вербальній комунікації і підкреслюють відмінності в спеціалізації правої і лівої півкуль мозку в різних типах соціальної взаємодії.

rian.ru