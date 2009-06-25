Чи визнають пиво в Україні алкогольним напоєм?

Депутати запорізької міськради вимагають від парламенту визнати пиво алкогольним напоєм.

За даними прес-служби Запорізької мерії, рішення "звернутися до Верховної Ради України, аби на вищому законодавчому рівні пиво визнали алкогольним напоєм" було прийнято сьогодні на сесії Запорізької міськради.

Підставою для ініціації внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і розповсюдження спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів", стали озвучені на сесії дані статистики, згідно з якими "40% підлітків вживають алкоголь бодай на місяць, а половина всіх 15-річних хлопчаків і третина дівчат двічі-тричі на тиждень п`ють пиво і слабоалкогольні напої".

"На думку запорізьких депутатів, внесення змін до цього Закону - визнання пива алкогольним напоєм, обмежить умови реалізації хмільного напою, що зробить його менш доступним для споживачів, особливо молоді, знизить зростання дитячого пивного алкоголізму", - повідомили в прес-службі.