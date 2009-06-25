Кіровоградщина: у 2009 році всиновлено 60 дітей-сиріт

Кіровоград. 24 червня. УНІАН. З початку року в Кіровоградській області усиновлені 60 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, з них 40 – іноземними громадянами, найчастіше з Італії, США та Ізраїлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила заступник начальника Служби у справах дітей Кіровоградської облдержадміністрації Оксана АБРАМОВА.

За її словами, станом на 1 червня 2009 року на регіональному обліку перебували 1346 дітей, які є кандидатами на усиновлення. Водночас, лише 18 подружніх пар висловили бажання взяти дитину в сім’ю.

«Всиновлювати хочуть дітей віком до 5 років, а таких дуже мало. Також практика показує, що українські подружжя частіше відмовляються брати в родину дитину-інваліда, чи ВІЛ-інфікованого, ніж іноземці. Дуже рідко всиновлюють двох дітей», - зауважила О.АБРАМОВА. Вона також повідомила, що середньомісячна соціальна підтримка від держави за одну всиновлену дитину складає 1300 грн.

На фінансове забезпечення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) Кіровоградщини у 2009 році передбачена субвенція з держбюджету в сумі 7,5 млн. грн., що на 46,3% більше, ніж в минулому році.

Станом на 15 червня в 155 прийомних сім’ях та 22 ДБСТ області виховуються 400 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.