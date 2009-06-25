Сила кохання залежить від гормонів

Дослідження показало, що дофамін зближує людей, а окситоцин утримує їх разом, пише The Los Angeles Times.

Учені Університету штату Нью-Йорк в Стоні Брук обстежували групу молодих людей, кожен з яких недавно знайшов свою любов. Магнітно-резонансна томографія показала, що, коли їм демонстрували фотографію предмету пристрасті, у них включалася та частина мозку, яка багата гормоном задоволення дофаміном (він також виробляється під час надходження в кров кокаїну або нікотину).

"У тій же лабораторії обстежували старших добровольців, все ще закоханих в свою другу половину після двох десятиліть шлюбу", - пише автор статті Джуді Форман. Разом з виробленням дофаміну у багатьох з них були задіяні зони мозку, відповідальні за окситоцин і вазопресин - гормони, що забезпечують відчуття прихильності, і серотонін, що відповідає за відчуття благополуччя і спокою.

Поки ці дані дослідження носять попередній характер. Проте, як відзначає Ларрі Дж.Янг, нейробіолог з Університету Еморі, коли учені остаточно розгадають хімію любові, "буде недалеко" до появи медикаментів, що маніпулюватимуть цим станом.

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