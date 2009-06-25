Чи загрожує вам інсульт? Тест

Відповіді на ці запитання допоможуть вам визначитися з шансом «заробити» інсульт. Пройшовши весь тест, підсумовуйте бали і ознайомтеся з результатами.

Нині проблема з судинами стоїть достатньо гостро, а тому не полінуйтеся витратити на проходження тесту декілька хвилин вашого часу.

1. Вам більше сорока п`яти років – 20 балів

2. Ви чоловік - 10 балів

3. Ви палите - 20 балів

4. Ви страждаєте надмірною масою тіла (при цьому враховується і ваша суб`єктивна оцінка) – 20

5. Ви ведете малорухливий спосіб життя (ваша суб`єктивна думка також враховується) - 20

6. Вживання вами алкогольних напоїв відбувається частіше одного разу на тиждень - 10

7. Чи присутня у вашому меню надмірна кількість продуктів, при цьому в раціоні достатньо багато жирної і солоної їжі, враховується і ваша особиста думка - 10

8. Якщо ваш робочий день не нормований, часто доводиться затримуватися на службі пізніше вісімнадцяти годин – 20

9. Часто доводиться переживати стресові ситуації на службі і удома – 10

10. Ваші батьки пережили інсульт або інфаркт - 30

11. Батьки страждали гіпертонією - 20

12. Ваш артеріальний тиск часто перевищує 150 мм ртутного стовпа – 40

13. Чи супроводжується ваш підвищений тиск нудотою або блювотою – 40

14. Чи з`являються болі в серці при фізичних або емоційних навантаженнях – 20

15. Чи трапляються перебої в роботі серця навіть періодичні – 30

16. Доводиться стикатися з регулярними розладами сну – 10

17. Періодично стикаєтеся із запамороченнями і порушеннями координації рухів – 30

18. Вас переслідують систематичні головні болі – 20

19. Систематично, не рідше двох разів спостерігалися короткочасні втрати свідомості – 40

20. Короткочасні розлади зору – 30

21. Буває короткочасна слабкість або періодичне оніміння кінцівок – 30

22. Присутнє зниження пам`яті, ваша суб`єктивна думка теж враховується – 10

23. Спостерігаєте появу підвищеної дратівливості і зниження працездатності – 10.

Якщо ви набрали від ста до ста п`ятдесяти балів, то вам слід задуматися про коректування свого режиму харчування і зміну способу життя.

Якщо ж ви набрали від ста п`ятдесяти до трьохсот балів, то слід задуматися про проведення регулярних обстежень і своєчасне лікування у разі потреби.

Ну а якщо підсумковий результат перевищує триста балів, то ви знаходитеся в групі підвищеного ризику.

А це означає, що вам необхідне проведення масштабнішого обстеження і розробка індивідуальних програм по попередженню розвитку гострих захворювань серцево-судинної системи.

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