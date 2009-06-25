Чи загрожує вам інсульт? Тест
Дослухайтеся до здоров`я
Відповіді на ці запитання допоможуть вам визначитися з шансом «заробити» інсульт. Пройшовши весь тест, підсумовуйте бали і ознайомтеся з результатами.
Нині проблема з судинами стоїть достатньо гостро, а тому не полінуйтеся витратити на проходження тесту декілька хвилин вашого часу.
1. Вам більше сорока п`яти років – 20 балів
2. Ви чоловік - 10 балів
3. Ви палите - 20 балів
4. Ви страждаєте надмірною масою тіла (при цьому враховується і ваша суб`єктивна оцінка) – 20
5. Ви ведете малорухливий спосіб життя (ваша суб`єктивна думка також враховується) - 20
6. Вживання вами алкогольних напоїв відбувається частіше одного разу на тиждень - 10
7. Чи присутня у вашому меню надмірна кількість продуктів, при цьому в раціоні достатньо багато жирної і солоної їжі, враховується і ваша особиста думка - 10
8. Якщо ваш робочий день не нормований, часто доводиться затримуватися на службі пізніше вісімнадцяти годин – 20
9. Часто доводиться переживати стресові ситуації на службі і удома – 10
10. Ваші батьки пережили інсульт або інфаркт - 30
11. Батьки страждали гіпертонією - 20
12. Ваш артеріальний тиск часто перевищує 150 мм ртутного стовпа – 40
13. Чи супроводжується ваш підвищений тиск нудотою або блювотою – 40
14. Чи з`являються болі в серці при фізичних або емоційних навантаженнях – 20
15. Чи трапляються перебої в роботі серця навіть періодичні – 30
16. Доводиться стикатися з регулярними розладами сну – 10
17. Періодично стикаєтеся із запамороченнями і порушеннями координації рухів – 30
18. Вас переслідують систематичні головні болі – 20
19. Систематично, не рідше двох разів спостерігалися короткочасні втрати свідомості – 40
20. Короткочасні розлади зору – 30
21. Буває короткочасна слабкість або періодичне оніміння кінцівок – 30
22. Присутнє зниження пам`яті, ваша суб`єктивна думка теж враховується – 10
23. Спостерігаєте появу підвищеної дратівливості і зниження працездатності – 10.
Якщо ви набрали від ста до ста п`ятдесяти балів, то вам слід задуматися про коректування свого режиму харчування і зміну способу життя.
Якщо ж ви набрали від ста п`ятдесяти до трьохсот балів, то слід задуматися про проведення регулярних обстежень і своєчасне лікування у разі потреби.
Ну а якщо підсумковий результат перевищує триста балів, то ви знаходитеся в групі підвищеного ризику.
А це означає, що вам необхідне проведення масштабнішого обстеження і розробка індивідуальних програм по попередженню розвитку гострих захворювань серцево-судинної системи.
gen.su