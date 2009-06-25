М'який пластик - ворог дітей

Уряд Канади пропонує внести заборону на 6 типів фталатів, які часто використовуються у виробництві платмасової продукції для дітей.

Фталати широко використовуються як пластифікатори при виробництві іграшок, дитячих зубних кілець, пляшок для годування немовлят — скрізь, де потрібний м`який пластик.

Репутація фталатів — ефірів і солей фталевої кислоти (C6H4(CO2H) 2), що імітують структуру естрогену, — вже достатньо зіпсована. Так американські і британські дослідники стверджують, що у них з`явилися нові докази шкідливої дії фталатів на ранній розвиток хлопчиків. Дослідження, що проводилися на тваринах, доводять, що фталати здатні послаблювати дію тестостерону — основного чоловічого гормону хребетних і людини, який стимулює функцію чоловічих статевих органів і розвиток вторинних статевих ознак.

Недавні дослідження так само припускають, що тривале використання дітьми пластикових кілець, пляшок і ін., які містять фталати, може привести до печінкової і ниркової недостатності.

Міністр охорони здоров`я Leona Aglukkaq запропонував заборонити використання 6 видів фталатів при виготовленні іграшок, включаючи надувні іграшки, вінілові нагрудники і ляльки:

DEHP (di-2-ethylhexyl phthalate).

DINP (diisononyl phthalate).

DBP (dibutyl phthalate).

BBP (benzyl butyl phthalate).

DNOP (di-n-octyl phthalate).

DIDP (diisodecyl phthalate).

"Ці нові правила допоможуть нам гарантувати, що продукти, призначені для дітей, безпечні", сказав Міністр охорони здоров`я. "Ми прагнемо до того, щоб сім`ї були упевнені в якості і безпеці того, що вони купують своїм дітям.

uaua.info