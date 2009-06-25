На Прикарпатті лев відкусив руку 33-річному чоловікові

У місті Бурштин Івано-Франківської області у мандрівному зоопарку лев відкусив руку 33-річному відвідувачу.

Трагедія сталася 23 червня близько 19.00, повідомляють сьогодні Івано-Франківські ЗМІ.

Поки дружина постраждалого з неповнолітнім сином оглядали мавп, чоловік, який був напідпитку, намагався «поручкатися» з левом. Чоловік переліз через бар’єр, підійшов до клітки і спробував погладити лева. Однак «братання» закінчилося плачевно – лев відкусив чоловіку руку вище ліктя, а також пошматував грудну клітку.

У реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні чоловікові ампутували руку. За словами медиків, він пробуде у лікарні близько трьох тижнів.