На Прикарпатті лев відкусив руку 33-річному чоловікові
12:10, 25 червня 2009Країна
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Хотів «поручкатися» з твариною
У місті Бурштин Івано-Франківської області у мандрівному зоопарку лев відкусив руку 33-річному відвідувачу.
Трагедія сталася 23 червня близько 19.00, повідомляють сьогодні Івано-Франківські ЗМІ.
Поки дружина постраждалого з неповнолітнім сином оглядали мавп, чоловік, який був напідпитку, намагався «поручкатися» з левом. Чоловік переліз через бар’єр, підійшов до клітки і спробував погладити лева. Однак «братання» закінчилося плачевно – лев відкусив чоловіку руку вище ліктя, а також пошматував грудну клітку.
У реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні чоловікові ампутували руку. За словами медиків, він пробуде у лікарні близько трьох тижнів.
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