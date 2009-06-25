У Чернівцях прорвало каналізаційній колектор

В Чернівцях сьогодні о 04.25 на обвідному каналізаційному колекторі діаметром 1200 мм стався прорив.

Як передає кореспондент УНІАН, значна частина стоків з двох районів міста поза очисними спорудами скидається у річку Прут.

На місці аварії за участю міського голови Миколи ФЕДОРУКА проведено екстрене засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На місці прориву колектора розпочато першу чергу аварійних робіт. Вирішено обмежити водопостачання міста з метою зменшення каналізаційних стоків.

Менші за обсягами прориви на цій ділянці колектора через зношеність траплялися вже кілька разів.

М.ФЕДОРУК доручив вивчити доцільність та можливість прокладання на цій ділянці нової нитки колектора.