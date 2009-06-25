Начальника управління ветеринарної медицини затримано за хабар

23 червня співробітники СБУ спільно з податківцями в Івано-Франківській області під час одержання 15 тис. грн. хабара затримали начальника Управління ветеринарної медицини в Калуші та начальника відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів податкової міліції Калуської ДПІ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, посадовці вимагали у підприємця гроші за повернення йому вилученої податковою міліцією партії м’яса вагою понад 2 тонни.

Посадових осіб було затримано в момент вимагання і одержання ними хабара від підприємця у селі Марківці у передмісті Івано-Франківська. Один з хабарників намагався втекти з місця скоєння злочину на власному автомобілі, але був затриманий бійцями “Альфи” СБУ.

За матеріалами СБУ обласна прокуратура порушила кримінальну справу за ст. 368 ч. 2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.