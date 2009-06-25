CЕС Севастополя спростовує інформацію про заборону купання

Севастопольська міська санепідемстанція спростовує інформацію про заборону купання на пляжах міста. Згідно з її офіційним повідомленням, «в засобах масової інформації містяться окремі публікації про заборону купання на пляжах міста без посилання на офіційні джерела від посадовців санепідемслужби».

У той же час, як підкреслює санепідемслужба, «станом на 22 червня 2009 року всі міські пляжі («Пісочний», «Сонячний», «Кришталевий», «Парк Перемоги», «Омега», «Учкуєвка») одержали згоду на експлуатацію від органів державного санітарного нагляду. Підготовка пляжів міста до початку літнього оздоровчого сезону проводилася відповідно до розпорядження СМДА №387-р від 12 травня 2009 р. і планами-завданнями санепідемслужби з проведення необхідних санітарно-оздоровчих заходів, надісланих на адресу КП «Благоустрій». Пляжі приведені в належний санітарний стан, проведена ревізія водопровідно-каналізаційних мереж, виконано впорядкування територій, укладені договори на проведення профілактичних протиепідемічних заходів тощо».

На сьогодні, відповідно до вимоги державних санітарних правил і норм, санепідемслужба щотижня здійснює моніторинг якості морської води акваторії міських пляжів. За минулий період 2009 року при здійсненні контролю над пляжами міста та їх експлуатацією санепідемслужбою проведено 74 дослідження морської води на мікробіологічні, вірусологічні, паразитологічні, санітарно-хімічні показники. Відхилень від вимог СанПін 4631-88 «Охорона прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування» не встановлено.

Разом з тим, санепідслужба міста інформує населення про обмеження купання в неорганізованих місцях, не передбачених для відпочинку в акваторії Чорного моря.