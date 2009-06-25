Патентування не стосується комунальних аптек
14:01, 25 червня 2009Країна
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Ющенко підписав закон
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про доповнення статті 1 Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”, який визначає, що закон про патентування деяких видів підприємництва не поширюється на діяльність комунальних аптек.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 9 червня Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено встановити, що дія Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” не поширюється на торговельну діяльність комунальних аптек.
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