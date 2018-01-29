П'ятеро одеситів у Львові потрапили до лікарні через сильне отруєння

10:44, 29 січня 2018
Країна
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На Львівщині отруїлося п'ятеро туристів з Одеси / УНІАН

Всі жителі міста Одеса,  які після огляду у стані середньої важкості були госпіталізовані до Львівської обласної клінічної лікарні, повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

"Всі захворілі повертались із відпочинку у Славську, зі слів, проживали в готелі “Скеля”, захворіли 3 дні тому, де саме харчувались перед тим, як захворіли, чітко не вказали", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня у Львові чадним газом отруїлися п’ятеро дітей-спортсменів з Києва.

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Теги: #отруєння#отруєння у Львові