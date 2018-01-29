П'ятеро одеситів у Львові потрапили до лікарні через сильне отруєння
10:44, 29 січня 2018Країна
1274
Серед захворілих двоє дітей.
На Львівщині отруїлося п'ятеро туристів з Одеси / УНІАН
Сьогодні вночі до медичного пункту Львівського залізничного вокзалу з симптомами гострої кишкової інфекції звернулись за допомогою п'ятеро осіб, з них двоє дітей.
Всі жителі міста Одеса, які після огляду у стані середньої важкості були госпіталізовані до Львівської обласної клінічної лікарні, повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
"Всі захворілі повертались із відпочинку у Славську, зі слів, проживали в готелі “Скеля”, захворіли 3 дні тому, де саме харчувались перед тим, як захворіли, чітко не вказали", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 17 січня у Львові чадним газом отруїлися п’ятеро дітей-спортсменів з Києва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter