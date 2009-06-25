Стан морської води пляжів Одеси - в нормі

Санітарний стан морської води одеських пляжів відповідає всім необхідним вимогам, заявив УНІАН головний лікар Одеської міської санепідемічної станції Іван КЛИМЕНТЬЄВ.

За його словами, «з початку пляжного сезону, відкритого на початку травня, відхилень від санітарних норм води не зафіксовано. Городяни й гості Одеси, які приїхали на відпочинок, можуть із користю для здоров`я купатися й приймати сонячні ванни».

Останніми днями температура морської води біля узбережжя Одеси становить 21-22 градуси.