Вакцинація проти дифтерії та правцю в Україні є безоплатною і для дітей, і дорослих - МОЗ

Попит на вакцини серед українців зростає зростає.

Вакцинація проти дифтерії та правцю в Україні є безоплатною і для дітей, і дорослих.

Про це повідомили УНІАН у МОЗ.

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У відомстві підкреслили, що на сьогодні у країні є понад 9 млн. доз вакцин проти дифтерії для дітей та дорослих.

"Рівень планової вакцинації проти кору в Україні протягом 2017 року зріс більше ніж удвічі у порівнянні з 2016 роком. За 12 місяців 2017 року по всій Україні згідно з календарем щеплень було вакциновано 93,3% дітей першою дозою вакцини (в 1 рік) і 90,7% дітей другою дозою (у 6 років)", - наголосили у МОЗ.

У відомстві наголошують, що вакцинація - єдиний дієвий спосіб вберегтися від інфекційних захворювань і запобігти небезпечним ускладненням.

"З вересня 2017 року в Україні тривають заходи з посиленої вакцинації проти кору – коли планова імунізація поєднується з активним залученням батьків з дітьми, які з різних причин не отримали щеплення у попередні роки. Менш ніж за п’ять місяців, станом на середину січня, в рамках посиленої імунізації було провакциновано 64,7% дітей, що вчасно не отримали першу дозу вакцини, та 72,2% дітей, котрі пропустили другу дозу вакцини. Попит на вакцини зростає. За один тиждень у січні використовується в середньому на 35% доз вакцин більше, ніж за аналогічний період у серпні, і на 25% більше, ніж на початку заходів із посиленої імунізації", - повідомляють у МОЗ.

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Водночас у відомстві занепокоєні низьким рівнем охоплення щепленнями від інших небезпечних хвороб, зокрема, дифтерії, правцю та кашлюку.

"У 2017 році лише 51% дітей віком 18 місяців отримали три дози вакцини проти дифтерії, правцю та кашлюку АКДП, 44,8% дорослих були захищені від дифтерії вакциною АДП-М. Нагадуємо, що вакцинація від дифтерії призначена не лише дітям, а і дорослим (ревакцинація кожні 10 років)", - наголосили у МОЗ.