Медики розповіли про найтравматичніші види зимових розваг (відео)

Щоразу, коли випадає багато снігу, відділення травматології переповнені, найбільше пацієнтів після вихідних.

Медики розповіли про найтравматичніші види зимових розваг українців.

Сезон зимових катань у дітей втричі збільшив кількість пацієнтів у травмпунктах української столиці. Стихійні гірки малюки облаштовують у кожному місті і нерідко обирають ризиковані місця біля річок чи доріг, пише ТСН.

На одній із київських гірок у спальному районі за дітьми доглядають батьки, бо вона розташована впритул до дороги зі жвавим транспортним рухом. Тому матері відправляють дітлахів згори, а татусі відловлюють їх внизу, для чого стоять стіною перед дорогою. "Всіх підряд ловимо", - кажуть ті, хто запобігає вильоту санчат під колеса автомобілів.

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Зимові розваги без батьківського нагляду ледь не завершилися трагедією в селі Рахнів на Вінничині. Артем Шевчук пішов кататися зі своїм 4-річним братиком на гірку поблизу річки, і санчата винесли малого Максимка прямо на тонку кригу.

"Я збіг і казав, щоб він не злазив з санів, але він зліз і проломився. Я зліз, даю йому руку, але він вже не реагував на мене, я заліз за ним у воду і виніс на ту сторону", - розповів хлопець. Мама чотири доби просиділа з меншим сином у реанімації, нарешті його стан медики оцінили задовільно.

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Щоразу, коли випадає багато снігу, відділення травматології переповнені. Найбільше пацієнтів після вихідних.

Лікарі створили свій рейтинг найнебезпечніших зимових розваг. На першому місці катання на пластмасових дисках. На другому - санки, бо ними все ж можна керувати, якщо з’їжджати правильно.

"Коли діти катаються самостійно, на шляху зустрічається якась перепона – діти отримують серйозні травми. Як правило, це переломи стегон", - каже травматолог Олександр Мухопад. Третє місце в рейтингу посіли лижі, але тільки тому, що кататися на них без нагляду просто нема де. Гірка має бути спеціально облаштованою, а за спуском спостерігати та керувати інструктор.

Загалом медики наголошують, що зимові розваги на свіжому повітрі є насамперед веселими і корисними. Але найкраще це робити під наглядом дорослих.