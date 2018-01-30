В Україні набув чинності закон щодо медичної реформи

Лікарня має обрати медичну інформаційну систему та підключитися до електронної системи охорони здоров’я.

Сьогодні в Україні набув чинності закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-VIII від 19.10.2017.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, підготовчий етап впровадження медичної реформи триває ще з минулого року. Тепер є законні підстави прийняти низку рішень, щоб вчасно реалізувати заявлений раніше план реформування первинної ланки охорони здоров’я.

Уже триває підготовка до створення Національної служби здоров’я України — національного страховика, який укладатимедоговори із закладами охорони здоров’я та закуповуватиме у них послуги з медичного обслуговування населення. Тепер зможемо оголосити конкурс на посаду голови НСЗУ та двох його заступників. У МОЗ обіцяють, що до липня НСЗУ буде утворена та розпочне роботу.

Також розпочався процес автономізації медзакладів – перетворення медичних закладів у комунальні некомерційні підприємства. У такому статусі вони зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету. Звертаємо увагу керівників медзакладів на важливість ознайомлення з законодавством та нашими рекомендаціями щодо процесу автономізації.

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Для входження в реформу заклад первинної медичної допомоги має обрати медичну інформаційну систему (МІС) та підключитися до електронної системи охорони здоров’я, яка наразі працює в тестовому режимі. привести матеріально-технічне забезпечення закладу у відповідність до Табелю технічного оснащення.

Українці почнуть вибирати лікаря первинної допомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра) і підписувати з ними Декларації з квітня 2018 року. До цього часу підписання Декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі.