Кава усуває неприємний запах з рота
08:34, 26 червня 2009Країна
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Перешкода розмноженню бактерій
Речовини, що містяться в каві, перешкоджають розмноженню в ротовій порожнині бактерій, що викликають неприємний запах, стверджують учені з Ізраїлю.
Нове дослідження довело, що активні інгредієнти кави можуть допомогти в лікуванні неприємного запаху з рота, відзначив професор Мел Розенберг з медичного факультету Тель-Авівського університету.
За словами учених, у виникнення неприємного запаху з рота багато причин, включаючи бактерії, що селяться на гландах, і стоматологічні проблеми.
Автори дослідження відзначають, що як тільки з екстракту кави буде виділено речовину, що відповідає за цю функцію, вона може бути додана в жувальну гумку, смоктальні цукерки або гігієнічні розчини.
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