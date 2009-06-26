Кава усуває неприємний запах з рота

Речовини, що містяться в каві, перешкоджають розмноженню в ротовій порожнині бактерій, що викликають неприємний запах, стверджують учені з Ізраїлю.

Нове дослідження довело, що активні інгредієнти кави можуть допомогти в лікуванні неприємного запаху з рота, відзначив професор Мел Розенберг з медичного факультету Тель-Авівського університету.

За словами учених, у виникнення неприємного запаху з рота багато причин, включаючи бактерії, що селяться на гландах, і стоматологічні проблеми.

Автори дослідження відзначають, що як тільки з екстракту кави буде виділено речовину, що відповідає за цю функцію, вона може бути додана в жувальну гумку, смоктальні цукерки або гігієнічні розчини.

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